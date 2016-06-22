T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mustafa Ceceli’nin ezan okuması sosyal medyada: Halk sağduyulu da dansa kalkan olmamış!

Ceceli, Erdoğan’ın verdiği iftarda herhangi bir makama uymadan ezan okumuştu

22 Haziran 2016 20:30

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen pazar günü verdiği iftar davetinde ezan okudu. Ceceli'nin ezanı makamsız okuması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mustafa Ceceli'nin, herhangi bir makama uymadan okuduğu sosyal medyada espri konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ceceli'nin okuduğu ezan için "Neyse ki halkımız sağduyulu da dansa kalkan olmamış" derken, bazıları da "Akdeniz akşamları tadında" yorumunda bulundu.

 

ETİKETLER

Mustafa CeceliezanErdoğaniftar

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-06-22T20:30:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/mustafa-cecelinin-ezan-okumasi-sosyal-medyada-halk-sagduyulu-da-dansa-kalkan-olmamis,346592","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/mustafa-cecelinin-ezan-okumasi-sosyal-medyada-halk-sagduyulu-da-dansa-kalkan-olmamis,346592"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24