Mustafa Ceceli’nin ezan okuması sosyal medyada: Halk sağduyulu da dansa kalkan olmamış!
Ceceli, Erdoğan’ın verdiği iftarda herhangi bir makama uymadan ezan okumuştu
22 Haziran 2016 20:30
Şarkıcı Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen pazar günü verdiği iftar davetinde ezan okudu. Ceceli'nin ezanı makamsız okuması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Mustafa Ceceli'nin, herhangi bir makama uymadan okuduğu sosyal medyada espri konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ceceli'nin okuduğu ezan için "Neyse ki halkımız sağduyulu da dansa kalkan olmamış" derken, bazıları da "Akdeniz akşamları tadında" yorumunda bulundu.