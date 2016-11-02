Mustafa Balbay ve Alev Coşkun Cumhuriyet soruşturmasında tanık olarak dinlenecek

Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturmada, siyasete girdikten bir süre sonra gazetedeki köşesi kapatılan ve vakıf yönetimindeki görevine son verilen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, vakfın eski başkanı Alev Coşkun ve İnan Kıraç'ın da aralarında bulunduğu bazı Cumhuriyet Vakfı eski yöneticileri “tanık” sıfatıyla dinlenecek.

Balbay'ın Cumhuriyet'i suçlayan iddiaları da soruşturma dosyasında yer alıyor. Balbay, Şubat 2016'da gazetedeki yazılarına son verilmesinin ardından "Cumhuriyet'te FETÖ'cülükten Kürtçülüğe kadar her şey serbest ama CHP milletvekili olarak yazı yazmak yasak" iddiasını dile getirmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Cumhuriyet Vakfı yönetiminin Can Dündar ve Akın Atalay tarafından usulsüz şekilde ele geçirildiği iddiaları üzerine hazırlanan bilirkişi raporu da soruşturma dosyasına girdi.



Bilirkişi A. Ç. tarafından hazırlanan 26 Ekim 2016 tarihli raporun sonuç kısmında, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 nolu toplantısında, toplantı yeter sayısı olduğu halde, karar yeter sayısı olmadan seçilen üye Önder Çelik'in üyeliğinin yok hükmünde olduğu ve seçilmemiş sayıldığı iddia edildi.



Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun vakıf senedinde ifade edilen toplantı yeter sayısına ulaşmadan açıldığı ileri sürülen 18 Şubat 2014 tarihli toplantısında alınan kararla seçilen yönetim kurulu üyelerinin de seçilmemiş sayıldığı iddia edilen raporda, "bu durum dikkate alındığında vakfın 18 Şubat 2014 tarihinden beri fiil ehliyetini kaybettiğinin anlaşıldığı" ifadesine yer verildi.



Raporda, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun vakıf senedi hükümlerine göre oluşturulması ve vakfın fiil ehliyetini kazanabilmesi için, 18 Şubat 2014 tarihinden önceki yönetim kurulu üyelerinin, iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi gündemiyle acilen toplantıya çağrıldığı anlatıldı.<br /> <br /> Raporda, “Vakıf senedi hükümlerine göre seçim yapılarak, iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulunun seçilmesi, şayet vakıf senedinde şart koşulan 7 kişilik toplantı yeter sayısı ve vakıf senedi 10/b maddesinde belirlenen usule göre yönetim kuruluna seçilmede aranan karar yeter sayısı gerçekleşmez ise, Vakıf Yönetim organının oluşturulması gerektiği, görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

13 isim gözaltında

Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, “FETÖ ve PKK adına suç işledikleri” iddiasıyla aralarında gazetenin genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 isim göz atına alınmıştı. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile yöneticilerden Nebil Özgentürk'ün yurt dışında olduğu tespit edilirken, vakıf başkanı Orhan Erinç'in, hakkında yaşlı olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı alınmamıştı.