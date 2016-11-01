Mustafa Balbay: Cumhuriyet’e yapılan kalleşliktir, pusudur!

Yazılarına son verildiği için gazete yönetimi ile arası açılan CHP milletvekili Mustafa Balbay, Cumhuriyet’e yapılan operasyonu değerlendirdi. Balbay, sosyal medya üzerinden "Bu kalleşliktir, pusudur" açıklamasında bulundu. Daha sonra bir radyo programına konuşan Balbay, operasyonu şiddetle kınadığını belirtti ve “Gazete içinde farklı fikirler olabilir ama iş saldırıya şiddete, insan haklarına, basının susturulmasına geldi mi geçmişte bu gazetede bulunanlar ya da şu anki mensupları, buna karşı dururlar” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet, 92 yıllık tarihinde ilk kez, iki eski yöneticisini, 'gazeteye karşı iktidarla işbirliği yapmak'la suçladı

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Balbay’ın açıklaması şöyle:

"Bu operasyonu yapanlar bilmeli ki gazete bu badireyi de atlatacaktır. Bu gazetenin kimliği bu tür saldırılara teslim olacak bir kimlik değildir. Operasyonu şiddetle kınıyorum. Gazete içinde farklı fikirler olabilir ama iş saldırıya şiddete, insan haklarına, basının susturulmasına geldi mi geçmişte bu gazetede bulunanlar ya da şu anki mensupları, buna karşı dururlar. Ben de bu çizgideyim, bu gazete için ölürüm. Cumhuriyet gazetesine saldırı hepimize saldırıdır. Benim içim yandı, ‘geçmişte Cumhuriyet’te yazarlık yapmış biri böyle bir laf etti biz buradan yürüyelim’ demek kalleşliktir, pusudur. Bizi birbirimize kırdırmak gibi. Zaten birbirimize karşı duruşumuz, birbirimizi etkisiz hale getirme çabamız yeter, bu aşamadan sonra ortak bir mücadele vermek, hedefi unutmamak gerekiyor"