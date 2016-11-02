T24 LogoT24 Logo
Medya

Cumhuriyet'e Türkiye'de operasyon, Avrupa'dan basın ödülü

"Derhal gazeteci Murat Sabuncu ve diğer gazetecilerin serbest kalmasını, özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz"

02 Kasım 2016 13:16

Avrupa Konseyi, 5. Dünya Demokrasi Forumu programı içinde 'FETÖ' ve PKK desteklediği iddiasıyla operasyon düzenlenen Cumhuriyet gazetesine Basın Özgürlüğü Ödülü verecek. Strasbourg Belediye Başkanı Ries, “Türkiye’de basın, ifade özgürlüğü ve gazetecilere yapılanlar endişe veriyor” diyerek gözaltındaki yönetici ve yazarın serbest bırakılmasını istedi.

Bu yıl 7-9 Kasım tarihleri arasında Avrupa Konseyi (AK) 5. Dünya Demokrasi Forumu programı içinde Cumhuriyet gazetesi ve gazetecilere Basın Özgürlüğü Ödülü verilecek. Ödül töreni AK’da 8 Kasım Salı akşamı saat 19.00’da başladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, AK yetkilileri, Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries, belediye encümenleri, çok sayıda siyasi ve diplomatların katılacağı ödül törenine ilgi şimdiden büyük.

Eski Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Can Dündar 18 Kasım 2015 tarihinde Strasburg’da ‘Basın Özgürlüğü’ Ödülü’ne layık görülmüştü. Ayrıca RSF tarafından Paris’te 3 Mayıs 2016 tarihinde Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü kazanan Can Dündar ve Türkiye’de tutuklu gazeteciler için dayanışma Avrupa’da devam ediyor.

Türkiye’ye çağrı

Strasbourg Belediye Başkanı Sosyalist Partisi’nden Roland Ries, Türkiye’ye yaptığı çağrısında şu mesajları iletti: “Türkiye’nin 1950 yılından bu yana üye olduğu AK Türkiye’nin her zaman dile getirdiği AK prensiplerine uymalıdır. Türkiye’de basına, ifade özgürlüğüne, gazetecilere yapılanlar endişe veriyor. Derhal gazeteci Murat Sabuncu ve diğer gazetecilerin serbest kalmasını, özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz” dedi.

ETİKETLER

Avrupa KonseyiDünya Demokrasi ForumuFETÖPKKBasın Özgürlüğü Ödülü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24