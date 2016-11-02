Cumhuriyet'e Türkiye'de operasyon, Avrupa'dan basın ödülü

Avrupa Konseyi, 5. Dünya Demokrasi Forumu programı içinde 'FETÖ' ve PKK desteklediği iddiasıyla operasyon düzenlenen Cumhuriyet gazetesine Basın Özgürlüğü Ödülü verecek. Strasbourg Belediye Başkanı Ries, “Türkiye’de basın, ifade özgürlüğü ve gazetecilere yapılanlar endişe veriyor” diyerek gözaltındaki yönetici ve yazarın serbest bırakılmasını istedi.

Bu yıl 7-9 Kasım tarihleri arasında Avrupa Konseyi (AK) 5. Dünya Demokrasi Forumu programı içinde Cumhuriyet gazetesi ve gazetecilere Basın Özgürlüğü Ödülü verilecek. Ödül töreni AK’da 8 Kasım Salı akşamı saat 19.00’da başladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, AK yetkilileri, Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries, belediye encümenleri, çok sayıda siyasi ve diplomatların katılacağı ödül törenine ilgi şimdiden büyük.

Eski Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Can Dündar 18 Kasım 2015 tarihinde Strasburg’da ‘Basın Özgürlüğü’ Ödülü’ne layık görülmüştü. Ayrıca RSF tarafından Paris’te 3 Mayıs 2016 tarihinde Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü kazanan Can Dündar ve Türkiye’de tutuklu gazeteciler için dayanışma Avrupa’da devam ediyor.

Türkiye’ye çağrı

Strasbourg Belediye Başkanı Sosyalist Partisi’nden Roland Ries, Türkiye’ye yaptığı çağrısında şu mesajları iletti: “Türkiye’nin 1950 yılından bu yana üye olduğu AK Türkiye’nin her zaman dile getirdiği AK prensiplerine uymalıdır. Türkiye’de basına, ifade özgürlüğüne, gazetecilere yapılanlar endişe veriyor. Derhal gazeteci Murat Sabuncu ve diğer gazetecilerin serbest kalmasını, özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz” dedi.