Müslüman karşıtı söylemleriyle öne çıkan Donald Trump, başkanlık yarışını önde götürüyor

ABD'de 2016 başkanlık seçimleri için aday adaylarının yarışı devam ederken, Müslümanlara ve mültecilere karşı söylemleri ile gündeme gelen Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, son anketlerde açık ara farkla önde gözüküyor.

Radikal'de yer alan habere göre, CNN ve araştırma şirketi ORC International tarafından 17-21 Aralık tarihleri arasında yapılan ankete göre, Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı olan Donald Trump, kendisini takip eden Senator Ted Cruz'dan iki kat fazla destek görüyor. Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 39'unun desteklediği Trump'ın arkasındaki Cruz, şu ana kadar yüzde 18 destek almış görünüyor.

Özellikle Paris'i kana bulayan terör saldırısından sonra ABD'ye gelecek mültecileri seçim kampanyasının parçası haline getirerek mülteci karşıtı söylemlerle öne çıkan Trump, bu ay ABD'nin San Bernardino şehrinde düzenlenen terör saldırısı sonrasında da ülke içindeki Müslümanları da hedef aldı. Bu durumun Trump'ın muhafazakar Amerikalılardan aldığı desteği artırdığı yorumu yapıldı.

Demokratlarda en güçlü aday Hillary Clinton

Son kamuoyu yoklamalarında Trump'ın karşısında ise Başkan Barack Obama'nın ilk döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış Demokratların güçlü aday adayı Hillary Clinton ön plana çıkıyor.

CNN ile ortaklaşa olarak Quinnipiac Üniversitesi'nin bu hafta yaptığı ankette, Clinton yüzde 61'lik destekle Demokrat adaylar arasında önde gidiyor. Vermont Senatörü Bernie Sanders ise Clinton'ı yüzde 30 destekle takip ediyor.

"Bu ABD adına bir utanç"

Araştırmayı yöneten ekibin başındaki Tim Malloy, anket sonucuyla ilgili açıklamasında, Amerikan seçmeninin yarısının, Trump'ın başkan olması halinde "bunun ülke adına bir utanç sebebi olduğunu" düşündüğünü belirtti.

ABD basınında çıkan bazı yorumlarda, seçimin gerçek yarışının gelecek aylarda başlayacağı ve Trump'ın bu aşamada pek şansı olmadığı ifade ediliyor. Buna karşılık Demokrat adaylar arasında önde görünen Clinton'ın Demokratlar'ın başkan aday olacağı ve şimdiden başkanlık yarışındaki diğer Demokrat adayları karşı değil, doğrudan Cumhuriyetçileri hedef aldığı belirtiliyor.

Trump: Birçok insan Kur'an'ın sevgi öğrettiğini söyler fakat o kitapta negatif bir hava var

San Bernardino'daki terör saldırısından sonra Müslümanların ülkeye girişinin engellenmesi gerektiğini savunan Trump, bu açıklamasıyla büyük tepki çekmişti. Trump, bu sözünü açıklarken, "Karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi ve bunun sınırlarını anlayıncaya kadar ülkemiz insan hayatına saygısı olmayan aşırıcıların hedefi haline gelemez" demişti.

Trump, katıldığı bir televizyon programında ise "sorunun sadece Müslümanlarda olmadığını, Kur'an'da da nefret söylemi aşılandığını" iddia ederek, "Kur'an çok ilginç bir kitap. Birçok insan Kur'an'ın sevgi öğrettiğini söyler fakat o kitapta negatif bir hava var" ifadesini kullanmıştı.

"Bazı camilerde kamera sistemi olsun istiyorum"

Milyarder iş adamı, ayrıca, ABD'deki Müslümanların takip edilmesi gerektiğini savunarak, "Bazı camilerde kamera sistemi olsun istiyorum. Bu (takip) olabilir çünkü daha önce de olmuştu" diye konuşmuştu.

Trump, Suriye'den gelecek mültecilerin de ülkeye kesinlikle alınmaması gerektiğini istemiş, bununla da sınırlı kalmayarak, "Eğer kazanırsam ülke içinde olanlar da geri gönderilecek. Onları burada tutamayız" demişti.