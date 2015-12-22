Yalçın Akdoğan'dan Donald Trump'a: Amerika'da bir yobaz var

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, propagandasını İslam karşıtı bir söylemle yürüten ABD'nin başkan adaylarından Donald Trump'ı ağır bir dille eleştirdi. Akdoğan, "Bakın Amerika'da bir yobaz var 'Trump' isminde. Müslümanları aşağılıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Bu medeniyetler çatışması tezine destek vermektir" dedi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Akdoğan, Aleksandar Palas Otel'de düzenlenen resepsiyonda Türk öğretmenlerle bir araya geldi, daha sonra Boris Traykovski Spor Salonu'nda Makedonya'da yaşayan Türklere hitap etti.



Avrupa'da ırkçılık yapıldığını, camilerin kundaklandığını ve Türklerin evlerinin yakıldığını söyleyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bakın Amerika'da bir yobaz var 'Trump' isminde. Müslümanları aşağılıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Bu medeniyetler çatışması tezine destek vermektir. O 'IŞİD' denen terör örgütünün ekmeğine yağ sürmektir. Amerika'nın üzerinde yükseldiği değerlerin temeline dinamit koymaktır. İşte bütün bunlara karşı biz, hoşgörüyü yüceltmek durumundayız."