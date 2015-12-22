ABD'lilerin yüzde 50'sine göre Donald Trump’ın başkan olması utanç verici

ABD’de yapılan son ankete göre seçmenin yüzde 50’si Donald Trump’ın başkan seçilmesini ‘utanç verici’ buluyor.

Quinnipiac Üniversitesi tarafından kayıtlı tüm seçmenler üzerinde yapılan ankette vatandaşlara, “ABD’nin lideri Trump olsaydı onur mu duyardınız yoksa utanır mıydınız?” sorusu soruldu. Seçmenin yüzde 50’si bu soruya ‘utanırdım’ cevabını verirken, ‘onur duyardım’ diyenlerin oranı yüzde 23 oldu.

Aynı soru seçmenlere Demokrat Parti’nin önde gelen adayı Hillary Clinton için de soruldu. Seçmenin yüzde 33’ü ‘onur duyardım’ şeklinde cevap verirken yüzde 35’i ise ‘utanırdım’ dedi. Yüzde 29’luk bir kısım ise herhangi bir şey hissetmeyeceğini söyledi.

Irkçı söylemleriyle gerek ABD içinde gerekse dünya genelinde tepki toplayan Trump herşeye rağmen Cumhuriyetçi Parti’nin favori adayı olmayı sürdürüyor. Anket sonuçlarına göre Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 28’i Trump’ı destekliyor. Ünlü işadamını yüzde 24’le Texas Senatörü Ted Cruz ve yüzde 12’yle Florida Senatörü Marco Rubio takip ediyor. Dr. Ben Carson’a verilen destek ise yüzde 10 oranında.