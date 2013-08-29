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Dünya

Müslüman Kardeşler yöneticisi Muhammed el Bilteci tutuklandı

Mısır'daki protestolarda öldürülmesi üzerine Başbakan Erdoğan'ı ağlatan Esma'nın babası Muhamed el Bilteci'nin tutuklandığı bildirildi

29 Ağustos 2013 23:47

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

Mısır'daki gösteriler sırasında öldürülen Esma'nın babası, Müslüman Kardeşler (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el Bilteci'nin tutuklandığı açıklandı. Eski Çalışma Bakanı Halit al Azhari'nin de tutuklandığı bildirildi.

Mısır'da Muhammed Mursi'nin askeri dabeyle devrilmesinin ardından ordu, Müslüman Kardeşler yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Muhammed Bilteci için yakalama kararının 10 Temmuz'da çıkarıldığı bildirildi.

İngiliz BBC haber ajansında yer alan habere göre, Bilteci hakkında çıkarılan yakalanma kararına rağmen hergün Kahire'deki Adeviye meydanındaki kampa gelerek coşkulu konuşmalar yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda Kahire'de bulunan kamplarda kalan protestocular, güvenlik güçlerinin yaptığı baskınla püskürtülmüş, aralarında Bilteci'nin kızı Esma'nın da bulunduğu yüzlerce protestocu hayatını yitirmişti.

Mısır medyasında Müslüman Kardeşler'e yöneltilen eleştirilerin çoğu Muhammed Bilteci üzerinden yapıldı. Bilteci, Müslüman Kardeşler tarafından yapıldığı iddia edilen birçok saldırının sorumlusu olarak görülüyor.

Bilteci'nin, saklandığı sırada kaydettiği bir videoda Mısırlıları protesto etmeye ve ayaklanmaya çağırdığı kaydedildi.

Resmî makamlardan yapılan açıklamalara göre Bilteci ve eski Çalışma Bakanı al Azhari, Kahire'nin banliyölerinde bulunan bir apartman dairesinde yakalandı.

Mısır devletinin haber ajansı Mena, devlet güvenlik görevlilerinin Bilteci'nin Kahire'deki Tora hapishanesinde tutulduğunu söylediğini bildirdi.

Bugüne kadar devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de içinden geldiği Müslüman Kardeşler teşkilatının birçok lideri tutuklandı.

Mena haber ajansı, güvenlik güçlerinin Mısır'ın farklı bölgelerinde de aynı gün ,28 islamcıyı daha tutukladığını belirtti.

 

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