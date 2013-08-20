Müslüman Kardeşler'in lideri gözaltına alındı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, cinayet ve halkı şiddete teşvik etme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muhammed Mursi'nin de üyesi olduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın lideri Muhammed Bedii gözaltına alındı.

Bedii, haziran ayında, Müslüman Kardeşler merkez binası önünde Mursi karşıtı 8 göstericinin öldürülmesi ve halkı şiddete teşvik etmekle suçlanıyor.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii, önce, başsavcılık kararıyla götürüldüğü emniyet merkezinde sorgulandı. Bedii daha soanra, yoğun güvenlik önlemleri altında 3 Temmuz askeri darbesinden sonra tutuklanan pek çok İhvan ve İslami parti liderinin de bulunduğu El-Akreb Hapishanesi'ne nakledildi.

38 yaşındaki oğlu geçen haftaki kanlı müdahale sırasında hayatını kaybededn Bedii, 8 Temmuz'da Kahire'nin doğusundaki Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde sabah namazı kılan göstericilere askerlerin ateş açması sonucu 84 kişinin hayatını kaybettiği olaylar ile Giza ve Ramsis'te yaşanan olaylarda halkı şiddete teşvik etmekle suçlanıyor.

‘Vatan meselesidir’

Öte yandan, İhvan Sözcüsü Ahmed Arif, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Bedii'ye destekte bulundu.

Arif, "Tekrar ediyoruz. Bu siyaset ya da particilik değil vatan meselesidir. Doktor Muhammed Bedii İhvan'ın bir ferdidir. İhvan, Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi'nin bir üyesi, Ulusal İttiafak Hareketi ise gece gündüz meydanlarda dimdik duran Mısır'ın çıkarlarından bir kıl kadar dahi vazgeçmeyen ve 3 Temmuz darbesinin faili darbeci zihniyetin karşısındaki milyonların kalbindedir" ifadesini kullandı.

Bu arada dün Sina Yarımadası’nda bombalı saldırıda öldürülen 25 polis için ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Saldırının ardından Mısır, Filistin'le Refah Sınır Kapısı'nı 1 hafta kapatma kararı aldı.