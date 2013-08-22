Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ev hapsinde tutulacak

Mısır’ın 2011’de devrilen Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bugün hapisten çıkarak ev hapsine alınması bekleniyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Çarşamba günü yolsuzluk suçlamasından aklanan 85 yaşındaki devrik liderin ülkede uygulanmakta olan olağanüstü hal kapsamında ev hapsinde tutulacağı belirtildi.

Mübarek, 2011'de kendisini deviren halk ayaklanması sırasında protestocuların ateş açılması nedeniyle de yargılanıyor.

Mübarek bu davada geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatları kararı temyize götürdü.

Temyiz davası Mayıs'ta başladı ancak Mübarek mahkumiyet öncesi azami tutukluluk süresini doldurdu.

Biblavi onay verdi

Başbakan Hazım el Biblavi'nin makamından Çarşamba gecesi geç saatlerde yapılan açıklamada, "Başkomutan vekili (Biblavi) olağanüstü hal yasasını göz önüne alarak Mübarek'in ev hapsinde tutulması talimatını verdi" denildi.

Mısır'da 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinden sonraki protestolar kanlı bir şekilde bastırılmış, olağanüstü hal ilan edilmişti.

Geçici yönetim, Mursi'nin de üyesi olduğu yüzlerce Müslüman Kardeşler üyesini gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Müslüman Kardeşler'in şiddete teşvik ve cinayetle suçlanan lideri Muhammed Bedii de var.

Başbakanlığın açıklaması, Mahkeme'nin Mübarek için tahliye kararının hemen ardından yapıldı.

Gözlemciler, Mübarek'in serbest kalması halinde bunun, darbe sonrası oluşturulan geçici yönetimin 2011 öncesine dönüşe yöneldiğine ilişkin güçlü bir işaret olacağını belirtiyor.