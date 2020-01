Müslüm Gürses'in menajeri Tatlıses'i yalanladı

Bu sabah yaşamını yitiren Müslüm Gürses'in 1 hafta önce yaşamını yitirdiğini ama hastane yönetiminin gizlediğini iddia eden İbrahim Tatlıses'i, Gürses'in menajeri yalanlado

Hakan Takmaz, yazılı olarak yaptığı açıklamada tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederken, şu sözlere yer verdi:

"Yaklaşık 4 aydır hastanede Müslüm Abimin yanındayım. Tüm yaşananları ben biliyorum. Başta hastanenin sahibi Turgut Aydın'a, tüm hastane çalışanlarına, kafeterya personeline, yoğun bakım personeline emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Bingür Hoca’dan, Deniz Bey’den Allah razı olsun. Bütün imkanlarını abim için seferber ettiler. 4 aydır abimin yanında oldular, ben de onlarla beraber bu olayları bizzat yaşadım.



Son bir haftadır abimin durumu çok kritik olmasına rağmen umudumuzu yitirmedik. Ellerinden gelen tüm imkanları sağ olsunlar sundular. Eğer abim başka bir hastanede olsaydı belki de 1 ay, 1.5 ay önce kaybetmiştik. Tedavisinin yaklaşık 1 milyon lira tuttuğunu da biliyorum. Ancak Turgut Bey, abimin hastanesinde misafir olduğunu söyledi. Allah ondan razı olsun. Ona çok teşekkür ediyorum. Suni akciğer cihazını getirterek, onun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yaptı. Hatta, cihazın yedeğini de getirerek onun tedavisi için bekletti. Her şey için çok teşekkür ediyorum.

Bir hafta öncesine kadar umudum çoktu. Ancak son bir haftadır durumunun çok kritik olduğunu ve onu her an kaybedebileceğimizi biliyordum. Çünkü her şeyi ben başından beri burada; gerek yoğun bakımda, gerekse hocalarımızla birlikte takip ettik.

Bir hafta önce öldüğü söyleniyor. Ama bu sabah bütün müdahalelere rağmen, sabah 08.30’da abimi kaybettik. Kim ne derse desin olayları ben yaşadım, kimse yanımda değildi. Yalnız Muhterem Hanım ve ben bu olayları beraber yaşadık. Herkesin elinden geleni yaptığına inanıyorum."