Müslüm Gürses'in doktoru: Bedeni çok kötü kullanılmış, sorun çıkabilir!

Prof. Dr. Bingür Sönmez, yoğun bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in durumunun iyiye gittiğini ancak her an bir sürprizle karşılaşılabileceğini açıkladı. Sönmez, "Gece yarısından sonra şans pozitife döndü. Ama bugüne kadar çok kötü kullanılmış bir beden, her an bize sürpriz hazırlayabilir” dedi.

Müslüm Gürses’in tedavisini gerçekleştiren Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, ünlü sanatçının durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, Gürses’e perşembe günü kroner bypass ameliyatı yaptıklarını belirterek, “Kendisini yaklaşık 10 yıldır takip ediyoruz. Yurt dışında geçirdiği kalp krizinden sonra biz ilgilenmeye başladık. Kendisine bir kez stent koyduk, iki kez anjiyo yaptık. Bu takip süreci içerisinde hiçbir zaman sigarayı bıraktıramadık. Ona bağlı ciddi akciğer problemleri yaşadı. İki ay önce öksürük ve ciddi göğüs ağrısıyla tekrar müracaat etiğinde yaptığımız anjiyo da sol ana dal hastalığı saptadık. Artık stent takma şansı olmadığı için ameliyat kararı aldık. 2 aydır sigarayı bırakması için çaba sarf ediyordu. Genel durumunun düzelmesi için çaba sarf ediyordu. Ameliyat olabilir hale geldi. Perşembe günü kroner bypass ameliyatı yaptık. İki damarını değiştirdik, iki bypass yaptık” diye konuştu.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, ünlü sanatçının cumartesi öğlene kadar iyi olduğunu ancak öğleden sonra solunum problemi yaşadığını ifade ederek, “Solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık. Daha sonra böbrek ve karaciğer yetmezliği gelişti ve Pazar günü bizi üzen boyutta böbrek ve karaciğer yetmezliği oluştu. Ama bu gece yarısından sonra tekrar kontrol altına alabildik. Şu anda tansiyonu iyi. Akciğer filmi daha iyi, karaciğer enzimleri toparlanmaya başladı. Böbrekler için diyaliz yapıyoruz ondan aldığımız sonuç gayet iyi. Gece yarısından sonra şans pozitife döndü diye bekliyoruz ama tahmin ediyorsunuz ki bugüne kadar çok kötü kullanılmış bir beden. Her ana bize sürpriz hazırlayabilir. Şuanda her şey kontrol altında. Umarım bu şanslılık devam edecektir. Teknolojinin, tıbbın, özel ilginin en üst düzeyinde hizmet veriyoruz. Biz onu çok seviyoruz. Umarım bizi daha fazla üzmeyecektir” dedi.



'Başka sorunlarla da karşılaşabiliriz'



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener ise böbrek ve karaciğer yetersizliğinin önemli sorunlar olduğunu belirterek, “Her ne kadar şu andaki tabloda bulgularımız olumlu gelişmiş olsa da önümüzdeki süreçte başka sorunlarla karşılaşma riskimiz var. Vücut direnci düştüğü için bir enfeksiyon gelişme ihtimali var. Bunun için de ihtimamla her türlü teknik imkanı kullanarak takibi ve tedavisi yapılmakta” diye konuştu.

Prof. Dr. Bingür Sönmez daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, “Karaciğer veya böbrek nakli gerekiyor mu?” şeklindeki sorusu üzerine Sönmez, “Öncelikle solunum problemi oldu. Yıllarca sigara içen bir insan için hiç sürpriz değil. Arkasından iyi oksijenlenmemeye bağlı olarak karaciğer ve böbrek sorunu oluştu. Böbrek sorun değil diyaliz makinesine bağlıyoruz. Ama karaciğerinin yenilenmesi lazım. Dün beri de karaciğer enzimlerinde toparlanma başladı. Bu da iyiye gideceğinin işareti. Karaciğer kendini çok çabuk yenileyen bir organdı. Onun için çok umutluyuz” dedi.



'Uzun bir yoğun bakım süreci olacak'



Bir basın mensubunun, “Hayati tehlikeyi atlattı diyebilir miyiz?” sorusuna da Sönmez, “Yoğun bakımda yatan her hasta için hayati tehlike söz konusudur. Böyle bir söz vermek fal bakmak olur. Cumartesi günü çok endişeliydik. Ama gece yarısından sonra birden şans döndü. Hayati tehlike her zaman için var tabi” şeklinde karşılık verdi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, uzun bir yoğun bakım süreci olacağını da ifade ederek, “Kalbiyle ilgili problemi yok. Olan kalp dışı problemler ki sürpriz değil. Böyle bir ameliyattan sağlıkla çıkan tek organ kalp. Diğer tüm organlar ameliyatın travmasıyla karşı karşıya kalıyor. Böbrekler de toparlayacak, karaciğer toparlayacak. Kalbiyle ilgili bir sorun olmadıkça normal yaşantısına devam edecek diye umuyoruz. Yeter ki yoğun bakımdan çıkaralım” dedi.

Gürses’in eşi Muhterem Nur’un durumunun sorulması üzerine de Sönmez, “Ciddi bir bel problemi var. Yürüyemeyecek kadar kötü. İki kişi koluna girerek yürümesini sağlıyorlar. Tamamen ortopedik bir rahatsızlık. Sanırım görme problemi de var. Refakatçiyle dolaşıyor. Burada misafir. Ortalıkta kalmasın, insanları rahatsız etmesin diye özel bir yer ayırdık kendisine. Orada ikamet ediyor, akşam evine gidiyor” dedi.