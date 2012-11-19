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Müslüm Gürses yoğun bakımda!

Prof. Dr. Bingür Sönmez ünlü sanatçının böbrek ve karaciğer yetmezliği şikayeti ile gözlem altında tutulduğunu açıkladı

19 Kasım 2012 00:23

Geçirdiği by pass ameliyatı sonrası hafta sonu yoğun bakımdan çıkarılması beklenen Müslüm Gürses, halen yoğun bakımda. Sanatçının durumunun ciddi olduğu belirtildi.
 
Geçirdiği by pass ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan arabesk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Perşembe günü ameliyat olan Gürses'in, hafta sonu yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyordu.

Ancak ünlü sanatçı, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle, planlandığı gibi yoğun bakımdan çıkamadı.

Gürses'in by pass operasyonunu gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, tablonun kötüye gitmemesi için ekip olarak uğraştıklarını belirtti.

Sönmez, ünlü sanatçının sağlık durumunu destek tedavileriyle normal seviyelere getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gürses'in kalbiyle ilgili problem olmadığını ifade eden Sönmez, dün gece aniden gelişen karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle sanatçının durumunun kötüleştiğini açıkladı.

Prof. Dr. Sönmez, Gürses'in sağlık durumunu normale çevirmek için yapılması gereken her şeyin yapıldığını söyledi.

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