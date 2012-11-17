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Yaşam

Müslüm Gürses bypass oldu

Müslüm Gürses'in bypass ameliyatı sırasında, bacağından alınan yedek damar kalbine takıldı

17 Kasım 2012 12:57

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses (59), Memorial Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu.

Geçtiğimiz aylarda kol ağrısı ve aşırı öksürük şikâyetiyle Dr. Deniz Şener’e giden Gürses’in kalp ana damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

Dokuz yıl önce de kalbine iki stent takılan Gürses’in bu kez bypass ameliyatı olmasına karar verildi. Fakat sanatçıya ameliyat yapılabilinmesi için öncelikle ciğerlerinin temizlenmesi gerektiği söylenildi.

Doktorun tavsiyesi üzerine önce ilaç tedavisine başlayan Gürses'in sigarayı da bıraktığı belirtildi. Ameliyata hazır hale gelmesinin ardından Prof. Dr. Bingür Sönmez’den randevu alan Gürses, 12 Kasım’da Memorial Hastanesi’de yattı.

Ertesi sabah 4.5 saat süren bypass ameliyatı sırasında Gürses’in eşi Muhterem Nur’un da tansiyonun çıktığı bildirildi. Ameliyat sırasında Gürses’in bacağından alınan yedek damar kalbine takıldı.

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