MÜSİAD Başkanı ve üyeleri, 4 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasının sahibine moral yemeğinde bir araya geldi!

Sakarya Hendek’teki dün yaşanan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nın sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a ‘moral vermek için’ Sakarya’ya gelen MÜSİAD Genel Başkanı ve Şube Başkanları yedikleri yemekten bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, gelen tepkiler üzerine silindi.

Olayla ilgili açıklama yapan Yaşar Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti. Önceliklerinin kayıpların bulunması olduğunu ifade eden Coşkun, “Hiç olmasını istemediğimiz bir olay yaşadık” dedi. Fabrikada sürekli denetim yapıldığını ileri süren Coşkun, “İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak” diye konuştu.

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Moral desteği!

Coşkun’a moral desteği vermek için Sakarya’ya geldikleri açıklanan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı şube başkanları da olay yerinde Yaşar Coşkun’la görüştü. MÜSİAD yöneticileri daha sonra Bayraktepe’ye geçerek burada yemek yedi. Yemek fotoğrafı MÜSİAD Bursa Şubesi’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ancak gelen tepkiler üzerine bir süre sonra silindi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Fabrika sim değiştirmiş

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Sakarya’ya giderek patlama alanında incelemelerde bulundu Çerkezoğlu, “Bu iş yerinde sendika olsa bu tür yaşanacak olan facialar en aza iner. Biz fabrikada incelemeler yaptık. Alanı gördük. Biz alandayken patlamalar sürüyordu. Bunlar çok tehlikeli iş yerleri. Buradaki çalışmaların çok sıkı denetlenmesi lazım. Çok düzenli denetimlerin yapılması gerekiyor. Ancak bu fabrikada bütün güvenlik önlemlerinin alındığı söylenmesine rağmen yaşanan tablo ortada. Fabrikada daha önce de patlamalar yaşanmış. Bugünkü facia işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yeterince alınmadığını gösteriyor” dedi.