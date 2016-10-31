Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan gazetenin karikatüristi Musa Kart, "Yıllarca FETÖ ve PKK'ya karşı yüzlerce karikatür çizdim; şimdi bundan gözaltına alındım" tepkisini gösterdi.

Hakkındaki gözaltı kararını öğrenince Cumhuriyet gazetesine gelen Musa Kart, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Bugüne kadar FETÖ ve PKK ile ilgili binlerce karikatür çizdiğini söyleyen Kart, "Bugün öne sürülen gerekçeye baktığımızda gerçekten bir komiği yaşıyoruz. Yaşanan gülünç bir durum. Bu tabloyu vicdan sahibi insanların kabul etmesi mümkün değil. Sadece karikatür çizdiğim için bugün gözaltına alınıyorum. Şu anda şubeye gidiyorum. Ben teslim olmaya gidiyorum."



Açıklamalarının ardından Musa Kart teslim olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.