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Aydın Engin: Cumhuriyet'te çalışıyorum, gözaltına alınmak için yetmez mi!

Gazetenin yazarları ve 13 yöneticisi hakkında gözaltı kararı var

31 Ekim 2016 13:34

Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 75 yaşındaki yazar Aydın Engin, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin "Niçin gözaltına alındınız?" sorusunu "Cumhuriyet'te çalışıyorum, gözaltına alınmak için yetmez mi?" diye yanıtladı.

Cumhuriyet'e yönelik başlatılan operasyon kapsamında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu İstanbul'da, Okur Temsilcisi Güray Öz Ankara'da gözaltına alındı. Gazetenin yazarları ve 13 yöneticisi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirilirken, Aydın Engin de evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Evine baskın yapılan 75 yaşındaki yazar Aydın Engin, polislerce kolundan çekiştirilerek gözaltına alındı. Engin, önce “Biraz yavaş olur musun” diye ricada bulundu, sonra da yorularak bir taşın üzerine oturup soluklanmak istedi.

 

Sağlık kontrolünden geçirilen Engin Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin “Niçin gözaltına alındınız” sorusunu “Cumhuriyet’te çalıştığım için. Yetmez mi” diye yanıtladı.

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