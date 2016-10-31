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Medya

Can Dündar'dan 'Cumhuriyet'e operasyon' tepkisi: Son kaleye saldırıyorlar!

Murat Sabuncu, Güray Öz ve Aydın Engin sabah saatlerinde gözaltına alındı

31 Ekim 2016 13:28

Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik başlatılan operasyonla ilgili olarak "'Son kale'ye saldırıyorlar" dedi.

Cumhuriyet'e yönelik başlatılan operasyon kapsamında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu İstanbul'da, Okur Temsilcisi Güray Öz Ankara'da gözaltına alındı. Gazetenin yazar ve 13 yöneticisi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirilirken, Aydın Engin de evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Can Dündar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

 

 

 

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