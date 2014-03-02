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Dünya

Mursi'nin duruşması olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi

Mursi ve diğer sanıkların duruşması, "olumsuz hava şartları" nedeniyle ertelenmesine karar verildi.

02 Mart 2014 13:38

Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 14 sanığın yargılandığı, kamuoyunda "İttihadiye olayları" olarak bilinen davanın bugün görülmesi beklenen duruşması, "olumsuz hava şartları" nedeniyle 4 Mart'a ertelendi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde protestocuların ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını teşvik etmek" suçlamasıyla yargılanan Mursi ve diğer sanıkların duruşması, "olumsuz hava şartları" nedeniyle ertelenmesine karar verildi.

Darbenin ardından hakkında 4 ayrı dava açılan Muhammed Mursi, "İtithadiye olayları" davası kapsamında, ilk kez 4 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Söz konusu davanın dün görülen mahkemesinde duruşma bugüne ertelenmişti.

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