Mursi'nin duruşması olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi

Oğul Mursi: Mısır'ın içişlerine Türkiye değil, ABD ve İsrail karışıyor

Mısır halkının her bir bireyi için endişeliyim. Halk sıkı polis uygulamaları altında yaşıyor. Mısır halkı askerler tarafından gözaltına alınıyor, kaçırılıyor, işkenceye maruz kalıyor