Devrik Mısır Cumhurbaşkanı Mursi duruşmaya cam kafes içinde çıkarıldı

Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "casusluk" ve "terör örgütleriyle suç amaçlı işbirliği" yapma suçlamasıyla yeniden yargıç karşısına çıktı. Avukatları Mursi'nin duruşmaya cam kafes içinde çıkarılmasını protesto için salonu terk etti. Duruşma 23 Şubat'a ertelendi.

Mursi ve birlikte yargılandığı 35 kişinin Mısır'da saldırılar gerçekleştirmek için Filistinli ve Lübnanlı örgütlerle işbirliği yaptığı iddia ediliyor.

Müslüman Kardeşler Hareketi üyesi Muhammed Mursi hakkında açılmış üç ayrı dava daha var.

Mısır'da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, büyük çaplı protesto gösterilerinin ardından 3 Temmuz'da askeri darbeyle devrilmişti.

Darbeden sonra Müslüman Kardeşler yasa dışı ilan edildi, Hareket'in çok sayıda yöneticisi ve üyesi göz altına alındı.

Diğer üst düzey Müslüman Kardeşler yöneticileri hakkında da bir dizi suçlamayla davalar açıldı.

Mursi'nin devrilmesinden sonra Mursi yanlısı protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az bin kişi öldü. Binlerce kişi de tutuklandı.

'Hamas, Hizbullah ve Devrim Muhafızları'yla işbirliği'

Muhammed Mursi, duruşma için, Burç el Arap hapishanesinden helikopterle Kahire'deki Polis Akademisi'ne getirildi.

Bu davada Mursi Filistinli örgüt Hamas, Lübnan'da Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları'yla işbirliği olmakla suçlanıyor. Devrik liderin suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Taraftarları Mursi ve diğer Müslüman Kardeşler yöneticilerine yöneltilen suçlamaların dayanağı bulunmadığını ve siyasi amaçlı olduğunu söylüyor.

Mursi daha önce çıktığı duruşmalarda mahkemeyi tanımadığını ve hâlâ ülkenin meşru cumhurbaşkanı olduğunu söylemişti.