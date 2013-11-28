Oğul Mursi: Mısır'ın içişlerine Türkiye değil, ABD ve İsrail karışıyor

Mısır’ın devrik lideri Muhammed Mursi’nin oğlu Usame Mursi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’ın içişlerine karıştığı iddialarıyla ilgili olarak, “Sayın Erdoğan insanlıktan, anayasadan ve meşruiyetten konuşuyor. Bunlardan bahsediyor. Bunun aksine diğer ülkeler Mısır'ın iç işlerine karışıyor. Amerika Birleşik Devletleri olsun , İsrail ve Körfez Ülkeleri olsun onlar Mısır'ın içişlerine karışıyor” dedi.

32 yıllık Hüsnü Mübarek döneminin 2011’de sona erdiği Mısır’da geçen yıl seçildikten sonra 3 Temmuz’da askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi’nin oğlu Usame Mursi, A Haber’e konuştu.

A Haber'in Muhammed Mursi'nin avukatlığını da yapan oğlu Usame Mursi ile yaptığı söyleşi şöyle:

Babanızla görüşme isteğinizin reddedildiği doğru mu?

Evet, doğru...Başkan Mursi ile bugünkü görüşmeme izin vermeyeceklerini bildirdiler.

Peki sizce neden izin verilmedi?

Bir neden veremiyorum. Zaten bizler yasal bir düzeni olan, insan haklarının gözetildiği, yasal yolların aranabileceği, insan hakları konusunda bir garanti temin edebilecek bir düzende yaşamıyoruz. O yüzden bunu normal karşılıyoruz. Özellikle askeri darbeden sonra, artık sivil bir ülkede yaşamıyoruz, ordu tarafından yönetiliyoruz. Bu ilk kez olan bir şey değil, ikinci kez reddedildik. Başkan Mursi darbeden önce kaçırılmıştı ve şuan yine kaçırılıyor. Nerede olduğunu ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Geçen haftadan bu yana kendisiyle hiçbir iletişimimiz olamadı. Avukatı olarak kendisini görmeyi bir tarafa bırakın, oğlu olarak kendisiyle iletişime geçmemize izin verilmiyor.

Bütün Mısır halkı için endişeliyim

Peki onun durumundan endişeli misiniz?

Evet tabi ki endişeliyim. Fakat bu ona özel bir endişe değil. Mısır halkının her bir bireyi için endişeliyim. Halk sıkı polis uygulamaları altında yaşıyor. Mısır halkı askerler tarafından gözaltına alınıyor, kaçırılıyor, işkenceye maruz kalıyor. Eylemlerde protestocular öldürülüyor. Dünya da daha önce görülmüş her kanlı askeri darbe 'de yaşananlar yaşanıyor.

En son kendisiyle ne zaman görüşmüştünüz?

Sanırım kendisiyle en son 12 gün önce görüşmüştüm. Meslektaşlarımla birlikte görüştük biz onun avukatlarıyız aynı zamanda danışmanlarıyız. Onu danışman ekibi olarak ziyaret ettik. Yeterince zaman yoktu. Yaklaşık 12 yada 13 gün önceydi.

Peki sizce iyi durumda mı?

Şimdiki durumu hakkında bir şey söyleyemiyorum. Ancak en son gördüğüm zamanki durumu hakkında konuşabilirim. O zamanda standart şartlar altındaydı. Hatta standartlardan çok daha düşük bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Fakat bizim için öncelik bu değil. O, Mısır'ın meşru başkanı ve Mısır'ın meşru başkanı kaçırıldı. Bu tamimiyle anayasal bir suçtur. Ama aynı zamanda bu askeri bir suçtur. Çünkü kendisi başkan olmanın yanı sıra ordunun başı.

Türkiye'nin Mısır Elçisi’nden ülkeyi terk etmesi istendi. Sebebi ise Türkiye’nin Mısır'ın iç meselelerine karışması olarak gösterildi? Sizce Türkiye ülkenizin iç meselelerine karışıyor mu?

Hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum. Sayın Erdoğan insanlıktan, anayasadan ve meşruiyetten konuşuyor. Bunlardan bahsediyor. Bunun aksine diğer ülkeler Mısır'ın iç işlerine karışıyor. Amerika Birleşik Devletleri olsun , İsrail ve Körfez Ülkeleri olsun onlar Mısır'ın içişlerine karışıyor. Biz Obama'nın Mısır'ın içişleri ile alakalı konuştuğunu duyduk. Aynı zamanda Netanyahu'nun ve Ehud Barak'ın da, Sisi ve ekibi için destek veren sözlerini nasıl başaracakları hakkında konuştuklarını biliyoruz. Türkiye köklü bir ulus. Türkiye'nin köklü derin bir tarihi var. Bu sebeple biliyorlar. Türkiye herhangi özgür bir ülke'nin askeri bir darbe hakkında, özelikle de Mısır'da kan dökülmesinin ardından söylemesi gerekenleri söylüyor.

Mısır'da olanlar Türkiye'yi ilgilendirir

Türkiye’nin durumu ele alışını nasıl görüyorsunuz?

Türkiye ve Mısır akraba gibiler. Bizler yüzyıllardır birbirimize bağlıyız. Türk insanları bizim kardeşimiz. Onlar bizim komşularımız, meslektaşlarımız biz birbirimize bağlıyız. Tabi ki Türkiye’de olanlar Mısır'ı ilgilendirir ve aynı şekilde Mısır'da olanlarda Türkiye’yi ilgilendirir.

Dünya'ya bir mesajınız var mı?

Dünya'ya ne mesaj verebilirim ki ? Zaten her şey ortada bu bir askeri darbe. Ama dünya şimdiye kadar göremedi. Sadece şunu söyleyebiliri. Bu Mısır'ın problemi, Mısır'ın askeri darbesi ve ancak Mısır halkı tarafından çözülebilir.