Mısır'ın askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "Son nefesime kadar direneceğim. Komik ve uydurma mahkemelerden korkmadan doğru ve meşru bildiğim yoldan asla geri dönüş yapmayacağım. Demokratik süreçten geri dönülmemesi için asla pes etmeyeceğim" dedi.

Mursi, "Ne olursa olsun bunlarla müzakere ve uzlaşma yolunu tercih etmeyeceğim. Tüm şehit ve yaralılara ihanet etmeyeceğim" diye konuştu.

Mursi'nin açıklamasını, oğlu Usame Mursi aktardı. Usame Mursi'nin aktardığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı son nefesine kadar direnecek. Meşruiyetten vazgeçmeyecek. Zorla alıkonulması, komik ve kanun dışı yargılanması onu yenilgiye uğratmayacaktır. Mursi bunca şehit, yaralı, tutuklu ve kayıpların ardından orta yollu çözüm, müzakere ya da geri adım atmayı kabul etmeyecek. Onu ne kadar uzaklaştırırlarsa uzaklaştırsınlar, canı, akan kanın ardından kazanılan özgürlüklere feda olsa da demokrasiden vazgeçmeyecektir. Meydanlardaki barışçıl devrimin devam etmesi yalnızca bir cumhurbaşkanını savunmak için değil bir grup halk düşmanının bugünü ve geleceğini çaldığı vatanı savunmak içindir."

Tutukluluk hali 30 gün uzatıldı

Alınan bilgiye göre, "Hamas ile işbirliği yaparak casusluk faaliyetlerinde bulunmak", "Mısır güvenlik güçlerine ait kurumlara saldırı düzenlemek" , "25 Ocak 2011 devrimi sırasında Vadi Natrun Hapishanesinden firar etmek ve hapishaneyi kasten ateşe vererek mahkumların kaçmasına sebebiyet vermek" suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında, Mursi'nin tutukluluk halinin dördüncü kez 30 gün uzatılmasına karar verildi.

Mursi'nin "Hamas ile işbirliği yaparak casusluk faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ise Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Mursi ve 14 İhvan lideri hakkında, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde göstericileri öldürmeye teşvik etmek" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasının da 4 Kasım'da yapılacağı kararlaştırılmıştı