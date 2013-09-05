T24 LogoT24 Logo
Dünya

Times 'Mursi darbeciydi' dedi, Adnan Menderes'i örnek gösterdi

Times gazetesinde yer alan bir haberde Mursi için 'totaliter bir mezhebin lideri' denildi, örnek olarak Adnan Menderes gösterildi

05 Eylül 2013 12:39

Times gazetesinde yer alan bir haberde Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, sanılanın aksine "sosyal adalet çağrılarını görmezden gelen totaliter bir mezhebin lideri" olduğunu öne sürüyor. Yazıda söz konusu fikri desteklemek amacıyla gösterilen örnek ise Türkiye'nin yakın tarihinden: Adnan Menderes.

Michael Burleigh haberde, "darbe" kelimesi kullanıldığında insanların aklına karanlık görüntülerin geldiğini, ama geçmişte iki kez halk iradesi için askerlerin hükümetlere karşı darbe yaptığını söylüyor. Yazar buna örnek olarak 1960 yılında Adnan Menderes'e karşı Türkiye'de yapılan darbeyi de gösteriyor.

Mursi iktidarının 50 gazetenin editörünü işlerinden ettiğini, "eski bir terörist örgüt liderini" Luksor'un valisi olarak atamaya çalıştığını, ve Sinai kentinde "İslami terör örgütlerinin bulunmasına göz yumduğunu" yazıyor.

Burleigh, Mursi destekçilerini Hristiyanlara, Şiilere ve Bahailere "nefret kusmakla" suçluyor ve Sisi'yi şimdi bekleyen zorlukları şöyle sıralıyor:

"Temmuz'dan beri Mısır'ın başında ordu ve onların seçtiği bir hükümet var.
Sisi şimdi Mısırlılara geçmişte 'Çözüm İslam'da' sloganını çekici yapan sosyal adaleti sağlamalı. Bunun için de %74'ü işsiz olan genç Mısırlılara istihdam sağlamalı."

Burleigh ayrıca Sisi'nin şimdi Müslüman Kardeşler'i tümden ortadan kaldırması gerektiğini yazıyor.

ETİKETLER

mursiadnan menderestimes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24