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Dünya

'Süratli davayla Mursi idam edilebilir'

Mısır'da davaya gidilmesi kararının Mursi destekçileriyle askerlerin desteklediği hükümet arasındaki gerginliği arttıracağı konuşuluyor

10 Ekim 2013 12:02

Times gazetesi, dışhaberler sayfalarında Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin gelecek ay Kahire'de hakim karşısına çıkacağını yazdı. Gazete, hakkında idam cezası istenen Mursi'nin "şiddete azmettirmeyle" suçlandığını ifade etti.

Times ayrıca, davaya gidilmesi kararının Mursi destekçileriyle askerlerin desteklediği hükümet arasındaki gerginliği arttıracağını da belirtiyor.

Gazeteye konuşan Kahire Amerikan Üniversitesi'nden hukuk profesörü Amr Shalakany "Mursi için durum iyi gözükmüyor. Devletin delil toplama kurumları, savcılık ve İçişleri Bakanlığı onun aleyhine çalışıyor." demiş.

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