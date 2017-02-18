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Murat Yıldırım ile eşi İmane El Bani iki ay sonra balayına çıktı

Murat Yıldırım, Selçuk Yöntem'in yerine Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğuna getirilmişti

18 Şubat 2017 19:20

Oyuncu Murat Yıldırım, geçtiğimiz yıl aralık ayında evlendiği Faslı İmane El Bani ile balayına çıktı. 

Evliliklerinde 2 ayı geride bırakan çift, rötarlı balayı için Maldivler'i seçti

Geceliği 3 bin TL olan Shangri-La's Villingili Resort & Spa'da konaklayan İmane El Bani ile Murat Yıldırım, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştı.
Murat Yıldırım, uzun süren sessizliğinin ardından Kim Milyoner Olmak İster programı ile ekranlara dönmüş ve aylık 150 bin TL'ye anlaşmıştı.

Murat Yıldırım'dan 'evet' videosu:

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