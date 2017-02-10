Murat Yıldırım: Çoluk çocuğa karışmak için 'Evet' diyeceğim!

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu ve oyuncu Murat Yıldırım referandumda neden 'Evet' diyeceğini açıkladı. Yıldırım, "Huzur ve hızlı çözüm için yeni bir sistemin şart olduğunu düşündüğüm için evet diyeceğim. Çoluk çocuğa karışmak istiyorsam devletin bekasına ihtiyacım var. Ben huzurlu bir ortam ve çözüm istiyorum" ifadesini kullandı.

Sabah'a konuşan Yıldırım, söze geçtiğimiz günlerde neden 'Güçlü bir Türkiye için evet' videosu paylaştığıyla başlayarak şunları söyledi:

"Yeni sistemin memleketin hayrına olduğuna inanıyorum. Huzur ve hızlı çözüm için yeni bir sistemin şart olduğunu düşündüğüm için evet diyeceğim."

"Doğacak çocuklarım için"



"Particilik yerine sistem konuşulsun. Öte yandan çoluk çocuğa karışmak istiyorsam devletin bekasına ihtiyacım var. Ben huzurlu bir ortam ve çözüm istiyorum. Ne yapabiliriz bunu konuşmalıyız. Ölümsüz olmamalıyız. Gücümüzü, devleti eleştirmeye harcamamalıyız. Ben güzel günlerin geleceğine inanıyorum."