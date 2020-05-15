Murat Yetkin, "milli hesaplar"ın perde arkasını yazdı: Sosyal medya kontrolüne ilişkin yasa teklifi Meclis gündemine gelecek

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, son günlerde muhalif gazeteci ve politikacı kadınları hedef alan "etik kurallara uyan milli hesaplar"ın perde arkasını yazdı. #MilliHesaplerBurada kampanyasının arkasında önemli bir siyasi proje olduğuna işaret eden Yetkin, AKP-MHP ittifakının Meclis'in açılmasıyla sosyal medya kontrolüne ilişkin yasa teklifini gündeme getireceğini ifade etti.

AKP'nin yayınladığı 12 etik kuralın hazırlanma sürecine ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kontrolü altında olmayan medyadan rahatsızlığına değinen Yetkin, "Erdoğan’ın 'zihinler de yeniden yapılanacak' sözü, tesadüfen söylenmiş bir söz değil. Bu tür projeler tarih boyunca pek tutmamıştır gerçi ama tesadüfen söylenmiş bir söz olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Murat Yetkin'in YetkinReport'da yayınlanan yazısının bir kısmı şu şekilde:

"Yani gelişmeler, TBMM açılır açılmaz gündemine getirilecek yasa önerileri arasında sosyal medya kontrolünün de bulunacağını gösteriyor. Bir tarafta, sosyal medyadaki isimsiz hesaplardan yapılan tehdit, taciz, hakaret ve fikir hırsızlığ karşısında hedef kullanıcıların mevcut yasalar karşısındaki çaresizliği var. Diğer tarafındaysa, giderek daralan ifade özgürlüğü alanında gelişme ve fikirlerin daha serbest dolaşma imkânının daha da kısıtlanabileceği. ler karşısında mevcut yasa. Halen hem Adalet hem Hazine ve Maliye Bakanlıkları konu üzerinde çalışıyor. Maliye’nin devrede olmasının nedeni sosyal medya üzerinden gelir sağlayanların vergilendirilmesi. Aslında mevcut durumda da gelir beyan ederek vergisini ödemek önünde bir engel yok ama hükümet bunu insanların iyi niyetine bırakmak istemiyor.

Özetle sadece söylenen sözün kontrolü değil, edilen gelirin kontrolü de söz konusu. Web üzerinden büyük gelir sağlayan şirketler, ya da sosyal medyada ürün tanıtımı yapanlar için bu büyük sorun olmayabilir ama işsizlik ortamında sosyal medya üzerinden yayın yapan gazeteciler olumsuz etkilenebilir.

Adalet ve Maliye tarafından hazırlanacak metinler, Meclis Başkanlığına öneri olarak sunulmadan önce AK Parti ve MHP arasında grup başkan vekiller arasında koordine edilecek.

Cumhur İttifakının stratejik niteliği burada da kendisini gösteriyor. Önemli her adım MHP’nin iş birliği aranarak atılıyor, son örneği yeşil noktayla Meclis’e taşınacak yasa önerisi."