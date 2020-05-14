Canan Kaftancıoğlu'dan Mahir Ünal'a: Etik kurallara uymak işaret koymakla değil, ilkelere uymakla oluyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, sosyal medya hesaplarında, “etik kurallara uyacağım” ve “milli hesap” anlamına gelen işaretleri kullanan profilleri takip edeceğini duyurmasının ardından bazı hesapların bu işareti kullanarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hakaret ettiği görüldü.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, ekran görüntülerini paylaştığı tweet'leri alıntılayarak Mahir Ünal'a hitaben "Etik kurallara uymak, işaret koymak değildir" dedi.

Mahir Ünal, 12 maddelik sosyal medya etik kurallarını açıkladıktan sonra 'Etik kurallara uyacağım" ve "milli hesap" anlamına gelen işaretleri kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Bunun üzerine birçok sosyal medya hesabı o işaretleri profiline eklemeye başladı.

Ancak bazı hesapların profilinde 'etik kurallara uyacağım' anlamına gelen işaretlerin yer almasına rağmen kullandığı dil dikkati çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı'nın görsellerini paylaştığı tweet'lerde cinsiyetçi ifadelerin kullanıldığı görüldü.

Katancıoğlu bu paylaşımlarla ilgili Mahir Ünal'a seslenerek "Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer. Haksızlık olmasın arkadaşlara. Unutmadan; etik kurallara uymak, işaret koymakla değil, etik ilkelere inanmakla oluyor. Hatırlatmayı görev sayarım" diye yazdı.

“Yarısından çoğunda nefret söylemi, cinsiyetçi hakaretler, küfürler var”

Kaftancıoğlu, Halk TV’de Enver Aysever, Mustafa Hoş ve Ceyda Karan’ın sunduğu Gazeteciler Masası programında da konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yaşamın her alanında kadınlara dönük cinsiyetçi saldırıların artması apayrı bir gerçeklik. Erkek egemen bakışın bu ülkede ne kadar hakim olduğunun göstergesi. Yeşil noktalarla etik kurallara uyalım deniyor. Etik ilkelere noktalarla değil etik ilkelere inanılarak uyulur. Orada milli hesaplar denilerek belirli yapıların birbirlerini tanıması açısından bir formulasyon yaratılmış. Bu kurallar söylenildiği zaman değil asıl yapıldığı, uygulandığı zaman kıymetli olur. Çünkü sözde etik kuralları uyduğunu söyleyen hesapların yarısından çoğunda nefret söylemi, cinsiyetçi hakaretler, küfürler var.”