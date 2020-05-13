Sosyal medyada etik kurallarını açıklayan AKP'li Mahir Ünal'dan "milli hesap" paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde AKP'nin 12 maddelik sosyal medyada etik kurallarını açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesaplarında, “etik kurallara uyacağım” ve “milli hesap” anlamına gelen işaretleri kullanan profilleri takip edeceğini duyurdu.

AKP'li Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “etik kurallara uyacağım” ve “milli hesap” anlamına gelen işaretleri kullanan kişilerin takip edilmesini istedi. Ünal, limiti dolana kadar takipte bulunacağını açıkladı. Ünal'ın paylaşımı şu şekilde:

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 1 Mayıs'ta partisi tarafından hazırlanan 12 maddelik "Sosyal Medya Etik Kuralları"nı açıklamıştı. Ünal, kurallara partisinin mensuplarının uyacağını bildirerek, diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti göstermelerini istemişti.

TIKLAYIN - AKP'den 12 maddede sosyal medyada etik kuralları: Açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması