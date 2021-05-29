Murat Yetkin: "Gelin Hanım" korkusu Erdoğan'ı iktidardan götürebilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretini hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler..." ifadelerini "O söylemin galibi şimdiden “Cumhurbaşkanı tarafından tehdit edilmek feci bir şey” demesine rağmen “pabuç bırakmam” diye dik duran Meral Akşener. Halkımız mağdur edileni kollar, mağdur edeni sevmez ve bunu en iyi Erdoğan’ın bilmesi lazım gelir." sözleriyle değerlendirdi.

Erdoğan'ın Meral Akşener için "gelin hanım" demesinin ve tehdit etmesinin siyasi bir sonucu olacağına işaret eden Murat Yetkin, "Erdoğan’ın kadına şiddete karşı anlaşmayı feshetmesinin bir siyasi maliyeti olacaktır. Ayrıca gelin hanım olmak bir küçümseme nedeni de değildir. Gelin hanımlar nasıl iktidarı getirirse, iktidardan götürebilirler de." ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinde yayınlanmıştır.

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