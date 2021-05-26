Akşener: Erdoğan ve arkadaşları zor günler geçiriyor; hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin Rize ziyaretindeki gerilime ilişkin olarak, "Bunlar daha iyi günler" açıklamasına ilişkin olarak yaptığı yeni açıklamada, "Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez" değerlendirmesini yaptı.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları zor günler geçiriyor. Benim üzerinden sorulardan kaçıyor, iddiaları sektiriyorlar ama... Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmalarına asla izin vermem. Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez." ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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