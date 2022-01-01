Murat Yetkin: Erdoğan’ın fahiş fiyatlarla mücadelesi ve fahiş zam yağmuru

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, yılbaşıyla birlikte gelen zamlara ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Türkiye’nin uluslararası standartlardaki yeri kişi başına düşen milli gelirden, gelir dağılımındaki uçuruma, kadın haklarından yargı bağımsızlığına, basın özgürlüğüne dek giderek gerilerken Cumhurbaşkanı Erdoğan pembe gözlüklerle hedef büyütmeye devam ediyor" dedi.

Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yıl konuşmasında ilan ettiği son hedefi, küresel kapitalist düzeni (değiştirmek değil) dönüştürmek ama o küresel kapitalist düzende ilk on ülkeden biri olmak. Hala kendisini AK Parti tabanında adeta mehdi yerine koyan ve giderek darlaşan bir gruptan başka kimsenin inanmadığı 'Almanya bizi kıskanıyor, İngiltere perişan, Amerikan battı' söylemiyle bu zamları, geçim sıkıntısı ve işsizliği perdelemeye çalışıyor.

Bu çizgi sürdürülebilir mi, daha ne kadar sürdürülebilir? Hamasetle belki bir süre krizi yönetebilirsiniz ama ekonomiyi kalıcı olarak yönetebilir misiniz? Bu yıla da böyle girdik. Bakalım devamı nasıl gelecek?"

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