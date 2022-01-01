Doğalgazdan elektriğe, akaryakıttan köprü geçişlerine: Türkiye yeni yıla zamlarla girdi

Türkiye, yeni yıla hem TL’deki değer kaybının yarattığı etkiyle benzin gibi ürünlere yapılan zamlarla hem de yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı kadar artırılan vergi, harç ve cezalarla başladı. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam yapılırken; benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi.

Resmi Gazete’de dün yine bu konuda bir dizi düzenleme yer aldı. Bu kapsamda örneğin 1 Ocak’tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2 bin 815 TL ceza ödeyecek.

Öte yandan elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.

TIKLAYIN – Elektriğe zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprülere yapılan zamları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Bakanlık, Avrasya Tüneli'ne ilişkin düzenlemesini de, ''Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir'' diyerek duyurdu.

TIKLAYIN – Avrasya Tüneli ile köprü geçiş ücretlerine düzenleme

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin, motorin ve LPG'ye zam yapıldığını duyurdu. (31 Aralık) Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi.

TIKLAYIN - Benzin, motorin ve otogaza zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğalgazda, ocak ayı için mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

TIKLAYIN - Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam

Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 1362 lira olarak belirlendi.

Kanuna aykırı olarak anız yakanlar ise her dekar için 109.49 lira ödeyecek. Yine Türk Sivil Havacılık Yasası’nın ilgili maddelerine aykırı davrananlara gelecek yıl 2 bin 358 lira ile 47 bin 413 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca kamu lojmanlarının aylık kira bedellerine de yüzde 18 zam yapıldı.

Daha önce yapılan açıklamalara göre MTV’ler yüzde 25 artırılmış 1301-1600 cc için MTV 1372 liradan 1715 liraya çıkmıştı. 4-10 yıllık pasaport bedeli de yüzde 36.2 artırılarak 1008 TL’den 1478 TL’ye yükseldi.