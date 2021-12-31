Benzin, motorin ve otogaza zam geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG'ye zam yapıldığını duyurdu. EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,29 Benzinde 0,61 LPG’de 0,78 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzin ve motorinin fiyatı 13 liraya dayandı

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 12,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 11,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,45 liradan 12,74 liraya, İzmir'de 11,53 liradan 12,82 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,02 liradan 8,80 liraya, İstanbul'da ortalama 7,98 liradan 8,76 liraya ve İzmir'de 7,86 liradan 8,64 liraya yükselecek.