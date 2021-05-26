Murat Yetkin: AK Parti grubundan yükselen canlı alkışlar, Erdoğan muhalefet partilerini hedef tahtasına koyarken zayıflayıp zor duyulur oldu

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve CHP'yi hedef aldığı sırada AKP grubundan yükselen seslerin zayıfladığını söyledi.

Yetkin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerinin ve CHP'ye yönelik sözlerinin AKP grubunda nasıl yankı bulduğunu ele aldı.

Yetkin, "İşin iç siyasi boyutunu değerlendirmek için Erdoğan’ın bu konuşmasında AKI Parti grubunun 'alkış barometresine' baş vurabiliriz. Erdoğan’ın konuşmasında AK Parti grubundan en yoğun alkış aldığı cümleler, Soylu’ya destek verdiği ve erken seçim yapılmayacağını, 2023 Haziran ayında yapılacağını söylediği cümleler oldu. Örneğin Binali Yıldırım’a oğlu Erkam Yıldırım’a ithamlar üzerinden saldırılmasının da Türkiye’yi hedef aldığını söylediği bölümlerde alkışlar Soylu’ya destek kadar güçlü çıkmadı" dedi.

Yetkin, "Akşener’den 'Gelin Hanım' diyerek küçümser bir tonda bahsederek Rize’de ona yapılan fiziki engellemeyi övmesi, devamının geleceğini söylediğİ bölümlerde hayli zayıfladı. CHP’nin tecavüzcü, hırsız ve terör destekçilerinin işgalinde olduğunu söylediği sırada ise salondan birkaç cılız alkış sesi geldi. Anlaşılan AK Parti milletvekillerinin gösterdiği tepki, Erdoğan’ın muhalefet partilerini adeta hedef tahtasına yerleştiren sözlerini alkışlamanın içlerinden gelmediğini gösteriyor. Gerçekten de Erdoğan’ın sözleri, kutuplaşmanın arttığı ortamda ateşle oynamak anlamına da gelebilir; tehlikeli ve kolaylıkla geri tepebilecek bir oyun" düşüncesini dile getirdi.

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