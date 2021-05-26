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Erdoğan'ın Akşener'e "Bunlar daha iyi günler" sözlerine tepki yağdı: "Anlaşılan Rize'deki provokasyon 'şahsımın' bilgisi dahilinde olmuş"

26 Mayıs 2021 15:31

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın Akşener'i hedef almasına sosyal medyada tepki yağdı:

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Erdoğan'ın Akşener'e "Bunlar daha iyi günler" sözlerine tepki yağdı: "Anlaşılan Rize'deki provokasyon 'şahsımın' bilgisi dahilinde olmuş"

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