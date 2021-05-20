Meral Akşener'in İkizdere ve Çayeli ziyaretinde gerginlik: Esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı. İkizdere'nin ardından Çayeli'ne giden Akşener burada da bir grubun tepkisiyle karşılaşınca polisin araya girmesiyle esnaf ziyaretini tamamlayıp Trabzon'a gitti.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı’na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize’ye hareket etti. İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti.

Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada grupla, İyi Partililer arasında gerginlik çıktı.

Bir kadın, Akşener'e "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" diye sordu. Gelen tepki üzerine "PKK ile işbirliği yapmıyor mu bu, CHP'yle iş birliği yapmıyor mu bu? Açıklama yapar mısınız?" diye sorusunu yineleyen kadına Akşener'in yanıtı şöyle oldu:

"Yapmıyorum kardeşim, bak ezan okunuyor. Nasıl bir iftira? Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp, ayıp be. Megri megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan."

Polisin araya girmesiyle gerginlik sonlanırken, Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere Köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.

Çayeli ilçesinde de gerginlik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bu sırada Akşener'e tepki gösteren bir grup ile partililer arasında sözlü gerginlik yaşandı. Polis iki grubun arasına girerek önlem aldı.

Polisin uyarısı ile tepki gösteren grup alandan ayrıldı. Esnaf ziyaretlerini tamamlayan Akşener, Trabzon'a hareket etti. (DHA)