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Politika

Murat Ülker, kendisini eleştiren Akit yazarına 6 ay önce çektirdiği fotoğrafıyla cevap verdi

Murat Ülker'in Twitter'da Yeni Akit gazetesi yazarı Ersoy Dede’ye attığı bir mesaj dikkat çekti

06 Kasım 2014 15:14

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat ÜlkerTwitter'da kendisini 'caps'lerle eleştiren Yeni Akit gazetesi yazarı Ersoy Dede'ye kişisel Twitter hesabından cevap verdi. Murat Ülker, İngiliz bisküvi markası United Biscuits'i satın almasını tebrik eden Cem Boyner'in mesajına atıfta bulunarak “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” diyen Dede'ye, 6 Mayıs 2014’te birlikte çekildikleri fotoğrafı ekleyerek “Arkadaşım nasılsınız?” diye cevap verdi.

Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından Ülker'i de bünyesinde barındıran Yıldız Holding’in, İngiliz bisküvi markası United Biscuits'i de bünyesine kattığı haberi bu hafta ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Bu satın almayla dünyanın üçüncü büyük bisküvi üreticisi konumuna yükselen Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker doğal olarak pek çok tebrik aldı. Murat Ülker’i sosyal medya üzerinden tebrik edenler arasında, Boyner Holding’in patronu Cem Boyner de vardı. Boyner, 3 Kasım günü Murat Ülker’e hitaben, “Bravo ÜLKER'e!!!! UNITED BISCUITS Süper hamle!!Tebrikler..” mesajını paylaştı. Murat Ülker de bu mesaja teşekkür ederek karşılık verdi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ersoy Dede ise bir gün sonra, bu mesajlaşmanın ve Murat Ülker’in Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün bir yazısını önerdiği daha önceki bir mesajının görüntülerini bir araya getirerek takipçilerine şöyle bir mesaj attı: “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim”. İş dünyasındaki başarıları, sanata olan katkıları ve soğukkanlı kişiliğiyle bilinen Murat Ülker, bu tweete cevap vermekte gecikmedi.

Murat Ülker, Ersoy Dede’nin mesajından kısa bir süre sonra “Arkadaşım nasılsınız?” yazılı bir tweet attı. Bu mesajı esas ilginç hale getiren ise sadece 6 ay önce Ersoy Dede’nin attığı bir başta twitter mesajının görüntüsünün eklenmiş olmasıydı. Ersoy Dede, 6 Mayıs 2014’te, Ülker’in patronu ile çektirdiği ve oldukça mutlu göründüğü bir fotoğrafı, “Murat Ülker ile selfie” yazarak takipçileriyle paylaşmıştı. Murat Ülker, “arkadaşları” nedeniyle kendisini eleştiren Ersoy Dede’ye bu iletisini, son tweetindeki 'arkadaş' eleştirisiyle birlikte hatırlatıyordu.

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