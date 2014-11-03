Türkiye tarihinin en büyük dış satın alım işlemi; Ülker United Biscuits'i satın aldı

Yıldız Holding, kökleri 184 yıl öncesine dayanan İngiliz bisküvi devi United Biscuits'i satın aldı. Satın almanın 3 milyar dolar karşılığında gerçekleştiği ifade ediliyor. Böylece Türkiye tarihinin şimdiye kadar ki en büyük yabancı şirket satın alması gerçekleşmiş oldu.



2010 yılından bu yana satış masasında olan Unites Biscuits'e Ülker'in yanında ABD'li Kellogg K.N ve Burton's Biscuits de teklif vermişti.

Yıldız Holding, dünyanın altıncı büyük bisküvi üreticisi United Biscuits’i satın almasıyla dünyanın üç numaralı bisküvi şirketi konumuna yükseldi. United Biscuits’in Avrupa’da 11, Nijerya, Suudi Arabistan ve Hindistan’da da birer olmak üzere toplam 14 fabrikası bulunuyor. Şirketin 7.171 çalışanı var.

Ülker Holding'ten yapılan açıklamada satın alma fiyatı ile ilgili bir rakam yer almadı ancak Reuters'a bilgi veren konuya yakın kaynaklar teklifin 3 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.