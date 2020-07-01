Murat Boz, O Ses Türkiye ayrılığı hakkında konuştu: Paylaşımı bilerek yapmadım

Şarkıcı Murat Boz, önceki gün Etiler’de görüntülendi. O Ses Türkiye jüri üyeliğinden ayrılması hakkında konuşan Boz, yaptığı Instagram paylaşımını bilerek ve isteyerek yapmadığını, hatta paylaşım yaptığı gün konudan haberi olmadığını belirtti.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, spor çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Karantina günlerinin kendisi için olumlu geçtiğini söyleyen Boz, O Ses Türkiye hakkındaki soruları yanıtladı. Jüriden ayrılan yakışıklı şarkıcı “İki jüri arkadaşımı da çok seviyorum, gerçekten hayırlısı olsun. Ebru Gündeş, apayrı bir insan benim için. Seda ablam her şeyim o benim, çok seviyorum onu. Bugün böyle yollar ayrılmış olabilir ama belki ileride tekrar bir araya gelebiliriz” dedi.

Ayrılık iddialarının olduğu gün Hadise ile birlikte veda paylaşımı yapan Boz şöyle devam etti:

“O gün Acun bir açıklama yapmış ‘Jüri değişecek’ diye, benim durumdan haberim yoktu. Ben sadece fotoğrafı sevdiğim için paylaşmıştım. İnsanlar da haklı olarak ‘Murat Boz'mu gidiyor’ dedi ama bilerek ve isteyerek yaptığım bir şey değildi açıkçası.”

TIKLAYIN - Acun Ilıcalı, "Jüri değişecek" demişti; Murat Boz'un ardından Hadise'den de 'O Ses Türkiye' paylaşımı geldi

Burcu Bakdur iddiaları

Şarkıcıya adının Burcu Bakdur ile hakkında çıkan aşk dedikoduları da soruldu. Boz “İlişkim yok diye açıklama yaptım. Sizler de takip ettiğiniz insanların fotoğraflarını beğeniyorsunuz değil mi? İlişki oluyor mu? Olmuyor” dedi.

"Eylül ayında bir tane daha şarkı gelecek"

Mmuhabirlerin “Şarkılarınız birbiri arasında yarışıyor” sözü üzerine de, “Eylül ayında bir tane daha gelecek. Çalışıyorum deli gibi. Çok verimli geçti benim için. İnsan içine dönebilme şansını yakalıyor bu süreçlerde. Bende bu süreci iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum müzisyen arkadaşlarımla beraber” yorumunda bulundu.

Son dönemde şarkıcının televizyon ve sinemaya ağırlık verip müzikten uzak kaldığı iddialarına ise “Benim hayatımda müzik hep vardı. Filmde yapsam filmin içerisindeki müziklerle uğraşıyordum. Öyle bir algı oluştu ama böyle bir şey yok. Normal karşılıyorum insanların böyle algılamasını da” diye cevap verdi. Yeni şarksının 20 güne geleceğini söyleyen Boz, “Dün şarkıya klip çektik. Sürpriz olsun. Klibin kendisi de sürpriz. Değişik bir klip olacak” dedi.

Babasına pahalı saat aldığı iddiası

Babalar gününde babası için astronomik fiyat ödeyip saat aldığı iddialarını yalanlayan Boz “Öyle bir şey yok. Babamı henüz göremedim. Önümüzdeki günlerde annem ve babamı görmeye gitmek istiyorum” dedi.

Evde kaldığı süreçte hamur işinde uzmanlaşan ünlü şarkıcı şöyle devam etti:

“Yemek konusunda da uzmanlaştım. Süreçte dışarıdan yemekte söylemeyemedim doğal olarak. Kendim yapmak durumunda kaldım. lahmacun, pizza, poğaça, katmer. Özgür diye bir arkadaşım var onunla birlikte bu süreçte çok geliştirildik kendimizi.”