Acun Ilıcalı, "Jüri değişecek" demişti; Murat Boz'un ardından Hadise'den de 'O Ses Türkiye' paylaşımı geldi

Acun Ilıcalı'nın gazeteci Cüneyt Özdemir'in katıldığı YouTube programında O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacağına ilişkin sinyal vermesinin ardından gözler Hadise ve Murat Boz'a çevrildi. Sosyal medya hesabından O Ses Türkiye'deki bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz'dan sonra, Hadise de programda çekilmiş bir karesini paylaştı. İkilinin paylaşımları, "Jüriden gidecek olan isimler Murat Boz ve Hadise mi olacak" sorusunu akıllara getirdi.

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in programına katılarak, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye yarışması hakkında herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. “Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor” diyen Ilıcalı’nın bu cümlelerinin ardından önce Murat Boz Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve yarışmada çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Kısa süre sonra ise Hadise Instagram Story bölümünden benzer bir fotoğraf paylaştı ve ‘Murat Boz style’ notunu yazdı. Yıllardır O Ses Türkiye yarışmasının vazgeçilmez iki jürisinin yaptıkları paylaşımlar, ikilinin yeni sezonda olmayacağını düşündürdü.