Murat Belge: MHP AKP'ye, PKK Erdoğan'a en büyük iyiliği yaptı; Türkiye istediği rejimi seçti!

AKP'nin yüzde 49,4 oranında oy alarak 317 milletvekiliyle yeniden tek başına iktidarı kazandığı 1 Kasım seçimini değerlendiren Taraf yazarı Prof. Murat Belge, MHP ve PKK'nın sonuçlarda AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yardımcı olduğunu yazdı. Belge, "Yardımcıların biri Devlet Bahçeli ve MHP. Yüzde altmışlık, kısa süreli koalisyonu engelleyerek AKP’ye 'hayat öpücüğü' verdi" dedi.

Prof. Murat Belge, yazısında "İkinci yardımcı ise PKK. Kürt halkının sözcülüğünü, temsilciliğini elden kaçırma korkusuyla başlattığını sandığım silâhlı ataklarıyla Tayyip Erdoğan’a en büyük iyiliği PKK yaptı" ifadelerine yer verdi.

Belge, yazısına "Şimdi ne olur, bilemem Tayyip Erdoğan’ın bir gün 16 Türk devletinin arasından geçeceği, öbür gün “Mankurt” konuşması yapacağını, yapana kadar, hiçbirimiz tahmin edemiyoruz. Ama ne yapacaksa, arkasında demokratik halk desteği vardır. Türkiye, istediği rejimi seçti diyebiliriz herhalde" ifadeleriyle bitirdi.

Murat Belge'nin Taraf gazetesinin bugünkü (2 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan, "Karanlık Demokrasi" başlıklı yazısı şöyle:

Tayyip Erdoğan önderliğinde AKP 1 Kasım 2015’te net bir zafer kazandı. Bunun uzun boylu tartışma götürür bir tarafı yok.

Ama bu zaferin kazanılmasında onlara yardımcı olanlar da vardı. Yardımcıların biri Devlet Bahçeli ve MHP. Yüzde altmışlık, kısa süreli koalisyonu engelleyerek AKP’ye “hayat öpücüğü” verdi.

İkinci yardımcı ise PKK. Kürt halkının sözcülüğünü, temsilciliğini elden kaçırma korkusuyla başlattığını sandığım silâhlı ataklarıyla Tayyip Erdoğan’a en büyük iyiliği PKK yaptı.

Erdoğan zaten tehditle, korku salma politikasıyla seçim kazanmaya bağlamıştı geleceğini. O siyaset tuttu ve kazandılar. Şimdi ne olur, bilemem Tayyip Erdoğan’ın bir gün 16 Türk devletinin arasından geçeceği, öbür gün “Mankurt” konuşması yapacağını, yapana kadar, hiçbirimiz tahmin edemiyoruz.

Ama ne yapacaksa, arkasında demokratik halk desteği vardır. Türkiye, istediği rejimi seçti diyebiliriz herhalde.