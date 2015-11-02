1 Kasım'da seçime katılım oranı 7 Haziran'ı geçti

YSK Başkanı Sadi Güven'in verdiği bilgiye göre, 1 Kasım milletvekili seçimine katılım oranı yüzde 85 olarak gerçekleşti. 56 milyon 949 bin seçmenden 48 milyon 537 bini oyunu kullandı. 7 Haziran'da 1 milyon 346 bin olan geçersiz oylar ise 1 Kasım'da 698 bine geriledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçime katılımın oldukça yüksek olduğunu belirterek, “Bu demokrasi adına önemli bir kazanımdır. Katılım oranı, ortalama yüzde 85,18. Yurt içi katılım oranı yüzde 87,34, yurt dışı katılım oranı yüzde 44,78 olarak gerçekleşti. 56 milyon 949 bin 9 seçmenimizden 48 milyon 537 bin 201 seçmen oyunu kullandı” dedi.

Güven, dün yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından, Kurul’a gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçimin ardından oyların tamamının sayıldığını, sonuçların sisteme girildiğini belirten Güven, taramaların da büyük oranda, yüzde yüze yakın tamamlandığını söyledi.

Sonuçlarla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını aktaran Güven, itiraz süreleri sona erdiğinde, 11-12 gün sonra sonuçları açıklayacaklarını kaydetti.

Başkan Güven, seçime katılımın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, “Seçime katılım yüksek oldu. Bu demokrasi adına önemli bir kazanımdır. Katılım oranı, ortalama yüzde 85,18. Yurt içi katılım oranı yüzde 87,34, yurt dışı katılım oranı yüzde 44,78 olarak gerçekleşti. 56 milyon 949 bin 9 seçmenimizden 48 milyon 537 bin 201 seçmen oyunu kullandı” diye konuştu.

YSK’nın aldığı tedbirlerle geçen döneme göre geçersiz oy sayısının azaldığını da ifade eden Güven, “Vatandaşımızın daha az hataya düşmesini sağlayacak tedbirler almıştık, böylelikle 7 Haziran seçiminde 1 milyon 346 bin 340 geçersiz oy varken, bu seçimde sayı 698 bin 352’ye düştü. İsteğimiz, vatandaşımızın daha da bilinçlenmiş şekilde, hatasız oylarını kullanmasıdır. Ülkemiz adına seçimlerin hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.