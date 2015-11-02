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Avrupa Birliği'nden ilk 1 Kasım değerlendirmesi

"Seçim Türk halkının demokratik süreçlere bağlılığını bir kez daha teyit etti"

02 Kasım 2015 14:56

Avrupa Birliği (AB), 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* "Türkiye'deki Pazar günü yapılan ve yüksek katılım sağlanan genel seçimler, Türk halkının demokratik süreçlere bağlılığını bir kez daha teyit etti."

* "Avrupa Birliği, AB-Türkiye ortaklığını daha ileri taşımak ve vatandaşlarımızın menfaati için tüm bölgelerdeki işbirliğini geliştirmeyi sürdürmek adına yeni hükümetle çalışacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da AKP'nin anılmadığı kısa açıklamada, "Avrupa Birliği, uluslararası gözlemcilerin seçimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin raporunu dört gözle bekliyor" ifadesi yer aldı.

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