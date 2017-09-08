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Murat Başoğlu'nun yeğeni ifade verdi

Burcu Başoğlu Kabadayı suçlamaları kabul etmedi

08 Eylül 2017 16:37

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu'nun ardından yeğeninin de ifade verdiği ortaya çıktı.

Dün öğleden sonra avukatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir saat süreyle ifade veren Burcu Başoğlu Kabadayı'nın haklarındaki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

31 Ağustos'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade veren Murat Başoğlu için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Başoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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