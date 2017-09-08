Murat Başoğlu'nun mallarına tedbir istendi

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile bir teknede öpüşürken çıkan fotoğrafları ile gündeme gelen Murat Başoğlu'nun İstanbul ve İzmir'deki iki mülkünü satışa çıkarması üzerine Selçuk Kabadayı tedbir konulmasını istedi.

Sunucu Murat Başoğlu’nun mallarına tedbir kondu. Başoğlu 29 Temmuz’da, Bodrum’daki teknesinde ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile görüntülenmişti. Selçuk Kabadayı eşine ve Murat Başoğlu’na 1’er milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Posta gazetesinden Müge Dağıstanlı’nın haberine göre bunun üzerine Murat Başoğlu, İzmir ve İstanbul’daki iki mülkünü 20 milyon TL’ye satışa çıkarttı. Bunu haber alan Selçuk Kabadayı harekete geçerek malların satılmaması için tedbir konulması talebinde bulundu.

RTÜK'ten ceza

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Murat Başoğlu’nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve ‘çarpık bir ilişkinin’ ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması nedeniyle Beyaz TV’ye idari para cezası verdi.