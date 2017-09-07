Delil, fotoğraftan ibaret değilmiş; mahkeme, Murat Başoğlu ile yeğeninin videosunu kasaya koydu!

Sunucu Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu’nun bir teknede öpüşürken çıkan fotoğrafların aslında video kaydı olduğu belirtildi. Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu, görüntüleri delil olarak mahkemeye sundu. Mahkeme, müstehcen olan görüntülerin sızmaması için video kaydını kasasına koydu.

Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiaları gündemi uzun süre meşgul etmişti. Başoğlu’nun yalanladığı 'yeğen' iddiaları, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatının yaptığı açıklama ile kesinleşmişti. Selçuk Kabadayı ise eşine hem boşanma hem de tazminat davası açtı.

Fotoğraflar video kaydı

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, açılan dava kapsamında delil toplama aşamasında olan mahkemegörüntülerdeki kadın ile Burcu Başoğlu Kabadayı’nın görüntülerin karşılaştırılarak incelenmesine karar verdi.

Yaşanan bu gelişmeler dışında Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu mahkeme dosyasına yeni bir delil sundu. Olayın ortaya çıkmasına sebep olan fotoğrafların aslında bir video kaydı olduğunu öğrenen avukat Yazıcıoğlu, görüntüleri delil olarak mahkemeye sundu.

Görüntüler delil torbasına konularak mühürletildi

Müstehcen görüntülerin olduğu belirtilen video kaydının sızmaması için mahkeme ek tedbir aldı. Mahkeme hâkimi görüntüleri delil torbasına koyarak mühürletti. Ardından da delilin önemli olması nedeniyle mahkeme kasasına koydu.

Hisselerini devretti

Burcu Başoğlu Kabadayı’nın ortağı olduğu spor salonundaki hisselerini ise devrettiği, görüntülerin ortaya çıkmasından bu yana da spor salonuna uğramadığı öğrenildi.