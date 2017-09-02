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Hakkında 'hayâsızca hareket' soruşturması başlatılan Murat Başoğlu savcıya ifade verdi

Başoğlu'nun yurt dışına çıkışı yasaklandı

02 Eylül 2017 17:27

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun iki gün önce ifade verdiği ortaya çıktı.

Hakkında, 'hayâsızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan Başoğlu, geçen perşembe günü Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade verdi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başoğlu'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Başoğlu'nun Bodrum'daki Gündoğan Jandarma Karakolu'na giderek, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kapsamında imza atacağı öğrenildi.

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