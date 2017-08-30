T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Murat Başoğlu ile ilgili haberlere yayın yasağı

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'na ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi

30 Ağustos 2017 21:24

Bodrum’da bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile öpüşürken görüntülenen sunucu Murat Başoğlu ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basında konuya ilişkin çıkan haberlerin 'kamu vicdanı ve değer yargılarına açıkça aykırı olduğu' öne sürüldü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yazılı ve görsel basında, Bodrum'da bir teknede aleni olarak amca-yeğen ilişkisi boyutuyla yer bulan ve cinsel tema içeren, çocuklar dahil herkes tarafından ulaşılabilen haber içerik ve görüntülerin toplum ahlakı, kamu vicdanı ve değer yargılarımıza açıkça aykırı, olumsuz neticeler doğurması, ayrıca bu konuya ilişkin devam ettiğimiz adli soruşturma sürecinin de selameti gözetilerek, bahsi geçen konuyu işleyen her türlü haber ve görüntüye, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Basın Kanunu'nun 3/2. cümlesi gereğince Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiş olup, ilgili kurumlara karar örneği gönderilmiştir."

Bir süre önce sunucu Murat Başoğlu ve basında yer alan haberlere konu diğer kişiler hakkında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca 'hayasızca hareketler' iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

 

 

ETİKETLER

murat başoğluburcu başoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24