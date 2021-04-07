Murat Ağırel, Kanal İstanbul'dan arazi satın alanları listeledi: Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı, Erdoğan Bayraktar, Muratbey peynirlerinin sahibi...

Gazeteci Murat Ağırel, Yeniçağ gazetesinin 7 Nisan 2021 tarihli nüshasında Kanal İstanbul güzergahında arsa alan isimleri yazdı. Ağırel, Kanal İstanbul güzergâhında arsa alanlar isimler arasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aziz Torun, 17/25 Aralık operasyonlarında tartışılan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Muratbey peynirlerinin sahibi Recai ve Necmi Erol bulunduğunu iddia etti.

AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Murat Ağırel'in yazısında geçen iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Bahsedilen güzergahta veya yakınlarında ne benim ne çocuklarımın, ne de sahip oldukları şirketlerin herhangi bir arazi alımı, satımı veya sahipliği asla söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel'in "Çılgın Proje değil zenginler için rant projesi -3-" başlıklı yazısında şunları söyledi: "Tabii bir de arazi kapatanların yanı sıra bu projenin Montrö Boğazlar Antlaşması'nı kadük bırakacağı tartışmaları var. Bu işi en iyi bilen Emekli Amirallerin bildirisinde de zaten "darbe" diye yaygara çıkardıkları konu buydu. Siyasi tartışmalardan kimse bildirinin teknik tarafının ne anlattığına bakmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Montrö'den çıkmayız ama Kanal İstanbul'u da yaparız" dedi. Ama gelin ben kimsenin sormadığı, düşünmediği o soruyu sorayım. Devlet, hadi güç bela bu projeyi yaptı diyelim. Kanal çevresini kamulaştırıp, yoksul halka konut projesi olarak dağıtabilir mi?"

Murat Ağırel, arsa alan isimleri şu şekilde sıraladı...

Adı: Eyüp Akdağ

MÜSİAD üyesi olan ve 2008'e kadar yönetim kurulunda yer alan Akdağ, halen MÜSİAD Madencilik Kurulu'nun temsilcisi olarak görev yapıyor. İstanbul Ayazağa'daki orman arazisinde maden ocaklarının kazı yapabilmesi için çam ağaçlarını devlet eliyle katletmesiyle bilinen Akdağ Madenciliğin sahibi. Taş ocaklarına izin verilmesi için yürüttüğü lobi faaliyetiyle tanınıyor.

İnşaat sektöründe kullanılmak üzere agrega madenlerinin çıkarılması için faaliyet gösteren firma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak kazı yapacağı bölgedeki ağaçların İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kesilmesine yol açmıştı.

2013 yılında Arnavutköy'de 65 bin metrekare büyüklüğünde 1 tapu sahibi oluyor.



Adı: Aziz Torun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imam hatip lisesinden arkadaşıdır. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin sahibi. 2013 yılında Parsel büyüklükleri 60 bin metrekare olan 5 tapu sahibi oluyor.

Dikkat edin Erdoğan, Kanal İstanbul'u ilk olarak 2011 yılında açıklamıştı.



Adı: Erdoğan Bayraktar

İsmi 17-25 Aralık operasyonlarında çok tartışıldı. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı olarak görev yaptı. 2007 yılında kurulan Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı Başkanlığını üstlendi. Eşi ve oğlunun da hissedar olduğu Oğuzkağan şirketi, Bulvar Atakent projesinin arsasını vakıftan ihale ile almıştı.

Arnavutköy'de 2012 ve sonrası 14 tapu sahibi oldu. 2018 Aralık ayında da ne olduysa bu arsaları elinden çıkarıyor.



Adı: İsmail Doğan

Arnavutköy'de 2013-2018 yılları arasında 21 bin 839 metrekare araziyi 11 tapu ile topladı. 19 yıldır MHP üyesi olan İsmail Doğan ve ailesi, AKP'ye geçmesiyle biliniyorlardı. Aileye rozetini ise milletvekili adayı Ahmet Uzer takmıştı.



Adı: Recai Erol ve Necmi Erol

Muratbey peynirlerinin sahibi. Recai Erol 2013-2014 yılları arasında 50 bin 841 metrekare araziyi 9 tapuda, Necmi Erol da 53 bin 785 metrekare araziyi 9 tapuda toplamış. Toplamda kanal civarında yaklaşık 105 dönüm araziye sahip olmuşlar.



Adı: Nur Muhammed Genç

17-25 Aralık sürecinden sonra istifasıyla dikkat çeken eski Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Melik Genç'in kardeşi. Arnavutköy'de 2013-2018 yılları arasında 22 bin 502 metrekare araziyi 6 tapuda parça parça toplamış. Konuyla ilgili geçen yıl Sözcü'den Özlem Güvemli'nin sorularını yanıtlayan Genç, "Arazileri 5-6 yıl önce sattım. Kanal İstanbul güzergahında şu anda arazim yok. Emlak işi yapıyorum. O günkü fiyatlar iyiydi, sattım. İnşaat işine girdim. Pasif tapularda olabilir ama aktif olarak üstümde tapu yok" demişti.



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